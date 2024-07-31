С начала полномасштабной войны долгов за жилищно-коммунальные услуги увеличилось на 37%, - по состоянию на июль в Украине насчитывается более 700 тыс. производств. Пишет УНН со ссылкой на Опендатабот.

Детали

Количество долгов за коммунальные услуги выросло на 6,3%. Всего с начала полномасштабной войны долгов стало больше на 37%. Также, по данным Опендатабот, в Украине за жилищно-коммунальные услуги зафиксировано 701 тысяча производств о взыскании долгов, - данные по состоянию на июль.

Цьогоріч в Україні у 2,2 раза зросла кількість справ про банкрутство - Опендатабот

Больше всего должников проживает на:

Днепропетровская область - более 100 тыс. производств$

Харьковщина - 94,8 тыс;



Донецкой области - 79,7 тыс

Неуплата за отопление: 258,8 тыс, или 36,9% от всех долгов составляет. Второе место долги за водоснабжение: 18,6%.

Від початку року ТЦК склало 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку – Опендатабот