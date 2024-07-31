Киев • УНН
С 2022 года количество долгов за коммунальные услуги в Украине выросло на 37%. По состоянию на июль зафиксировано 701 тысячу производств, больше всего должников в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.
С начала полномасштабной войны долгов за жилищно-коммунальные услуги увеличилось на 37%, - по состоянию на июль в Украине насчитывается более 700 тыс. производств. Пишет УНН со ссылкой на Опендатабот.
Детали
Количество долгов за коммунальные услуги выросло на 6,3%. Всего с начала полномасштабной войны долгов стало больше на 37%. Также, по данным Опендатабот, в Украине за жилищно-коммунальные услуги зафиксировано 701 тысяча производств о взыскании долгов, - данные по состоянию на июль.
Цьогоріч в Україні у 2,2 раза зросла кількість справ про банкрутство - Опендатабот10 июня 2024, 11:21 • 19342 просмотра
Больше всего должников проживает на:
Неуплата за отопление: 258,8 тыс, или 36,9% от всех долгов составляет. Второе место долги за водоснабжение: 18,6%.
Від початку року ТЦК склало 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку – Опендатабот10 июля 2024, 12:21 • 22094 просмотра