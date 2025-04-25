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OpenAI расширил доступ к одной из своих лучших функций - Deep Research

Киев • УНН

 • 254 просмотра

OpenAI открывает доступ к облегченной версии Deep Research. Новая версия менее ресурсоемкая, впрочем, сохраняет глубину исследований.

OpenAI расширил доступ к одной из своих лучших функций - Deep Research

Объявлено о запуске новой, "облегченной" версии инструмента глубокого исследования ChatGPT, который сканирует Интернет для составления исследовательских отчетов на определенную тему.

Передает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

В то время как Google собирается запустить одну из своих важных новых функций для Gemini, Компания OpenAI объявила в четверг, что предлагает пользователям ChatGPT Plus, Team и Pro новую "облегченную" версию своего инструмента глубокого исследования ChatGPT.

Что известно о Deep Research в новом доступе

На этой неделе пользователям OpenAI будет доступен новый бесплатный ChatGPT, который основан на версии модели o4-mini от OpenAI. Не такая мощная, как "полное" глубокое исследование, но дешевле в обслуживании. Кроме того - менее ресурсоемкая и позволяет компании расширить ее возможности использования.

Ответы, как правило, будут короче, сохраняя при этом глубину и качество, которое вы ожидаете. Как только достигаются лимиты для оригинальной версии глубокого поиска, запросы автоматически переходят на облегченную версию

- отмечает OpenAI в серии постов на X

Напомним

УНН в феврале 2025 года сообщал, что OpenAI представила функцию "глубокое исследование" для ChatGPT. Deep Research позволяет выполнять сложные аналитические задачи. Функция доступна Pro-пользователям с лимитом 100 запросов и демонстрирует точность 26,6% в тесте "Последний экзамен человечества"

OpenAI заявила о готовности купить браузер Chrome у Google22.04.25, 23:22 • 3484 просмотра

Игорь Тележников

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