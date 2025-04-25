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OpenAI розширив доступ для однієї зі своїх найкращих функцій - Deep Research

Київ • УНН

 • 398 перегляди

OpenAI відкриває доступ до полегшенної версії Deep Research. Нова версія менш ресурсоємна, втім зберігає глибину досліджень.

OpenAI розширив доступ для однієї зі своїх найкращих функцій - Deep Research

Оголошено про запуск нової, "полегшеної" версії інструменту глибокого дослідження ChatGPT, який сканує Інтернет для складання дослідницьких звітів на певну тему.

Передає УНН із посиланням на TechCrunch.

Деталі

У той час як Google збирається запустити одну зі своїх важливих нових функцій для Gemini, компанія OpenAI оголосила у четвер, що пропонує користувачам ChatGPT Plus, Team та Pro нову "полегшену" версію свого інструменту глибокого дослідження ChatGPT.

Що відомо про Deep Research у новому доступі

На цьому тижні користувачам OpenAI буде доступний новий безкоштовний ChatGPT, що заснований на версії моделі o4-mini від OpenAI. Не така потужна, як "повне" глибоке дослідження, але дешевша в обслуговуванні. Крім того - менш ресурсоємна та дозволяє компанії розширити її можливості використання.

Відповіді, як правило, будуть коротшими, зберігаючи при цьому глибину і якість, яку ви очікуєте. Як тільки досягаються ліміти для оригінальної версії глибокого пошуку, запити автоматично переходять на полегшену версію

- зазначає OpenAI в серії постів на X

Нагадаємо

УНН у лютому 2025 року повідомляв, що OpenAI представила функцію "глибоке дослідження" для ChatGPT. Deep Research дозволяє виконувати складні аналітичні завдання. Функція доступна Pro-користувачам з лімітом 100 запитів та демонструє точність 26,6% у тесті "Останній іспит людства"

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