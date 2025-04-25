OpenAI розширив доступ для однієї зі своїх найкращих функцій - Deep Research
Київ • УНН
OpenAI відкриває доступ до полегшенної версії Deep Research. Нова версія менш ресурсоємна, втім зберігає глибину досліджень.
Оголошено про запуск нової, "полегшеної" версії інструменту глибокого дослідження ChatGPT, який сканує Інтернет для складання дослідницьких звітів на певну тему.
Передає УНН із посиланням на TechCrunch.
Деталі
У той час як Google збирається запустити одну зі своїх важливих нових функцій для Gemini, компанія OpenAI оголосила у четвер, що пропонує користувачам ChatGPT Plus, Team та Pro нову "полегшену" версію свого інструменту глибокого дослідження ChatGPT.
Що відомо про Deep Research у новому доступі
На цьому тижні користувачам OpenAI буде доступний новий безкоштовний ChatGPT, що заснований на версії моделі o4-mini від OpenAI. Не така потужна, як "повне" глибоке дослідження, але дешевша в обслуговуванні. Крім того - менш ресурсоємна та дозволяє компанії розширити її можливості використання.
Відповіді, як правило, будуть коротшими, зберігаючи при цьому глибину і якість, яку ви очікуєте. Як тільки досягаються ліміти для оригінальної версії глибокого пошуку, запити автоматично переходять на полегшену версію
Нагадаємо
УНН у лютому 2025 року повідомляв, що OpenAI представила функцію "глибоке дослідження" для ChatGPT. Deep Research дозволяє виконувати складні аналітичні завдання. Функція доступна Pro-користувачам з лімітом 100 запитів та демонструє точність 26,6% у тесті "Останній іспит людства"
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