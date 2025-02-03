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ChatGPT отримав нову функцію для проведення глибоких досліджень: що це змінить

Київ • УНН

 • 31131 перегляди

OpenAI представила функцію "глибоке дослідження" для ChatGPT, що дозволяє виконувати складні аналітичні завдання. Функція доступна Pro-користувачам з лімітом 100 запитів та демонструє точність 26,6% у тесті "Останній іспит людства".

OpenAI представила нову функцію "глибоке дослідження" для ChatGPT, яка дозволяє самостійно виконувати складні аналітичні завдання, планувати багатокрокові дослідження та оновлювати відповіді в реальному часі.

Пише УНН з посиланням на The Verge.

OpenAI представила нову функцію для ChatGPT під назвою "глибоке дослідження", яка дозволяє агенту самостійно виконувати складні запити, планувати багатокрокові дослідження та оновлювати відповіді в реальному часі на основі нових даних.

На відміну від стандартного генератора тексту, ця функція виводить на бічній панелі резюме процесу дослідження із зазначенням джерел і ключових висновків.

Користувачі можуть використовувати не лише текстові запити, а й додавати зображення, файли у форматах PDF або електронні таблиці для розширення контексту. Відповіді формуються протягом 5–30 хвилин, а в майбутньому планується додавання візуалізацій, таких як зображення та діаграми.

Водночас OpenAI попереджає, що функція може припускатися помилок і генерувати недостовірні факти.

Технології 2025 року: як ШІ та кібербезпека вплинуть на світ01.01.25, 00:45 • 25360 переглядiв

 Розширення можливостей генеративного ШІ є одним із ключових напрямів OpenAI. Функція "глибоке дослідження" позиціонується як інструмент, здатний працювати на рівні наукового аналітика.

Наприклад, у демонстраційному відео агент аналізує зміни в індустрії роздрібної торгівлі за останні три роки та надає структуровану відповідь із таблицями та пунктами. Функція з’явилася після запуску OpenAI Operator, який використовує веб-браузер для виконання завдань, і нагадує дослідницький проєкт Google під назвою Project Mariner. Останній ще не став доступним для публіки, тоді як OpenAI вже почала тестувати глибоке дослідження у версії для Pro-користувачів.

Наразі доступ обмежений: підписники тарифу за 200 доларів на місяць отримують 100 запитів, а користувачам Plus, Team і Enterprise обіцяно розширений доступ у майбутньому.

Перегони за ШІ розпочалися? У Мінцифри відреагували на новий китайський застосунок DeepSeek27.01.25, 20:07 • 45381 перегляд

За даними OpenAI, модель, яка використовується для глибоких досліджень, досягла нового рівня точності в тесті "Останній іспит людства".

Використовуючи браузер і Python, вона продемонструвала точність 26,6%, що значно перевищує показник GPT-4o (3,3%) і другої за точністю моделі o3-mini (13%). OpenAI планує надалі підвищувати ефективність і доступність цієї технології.

Нагадаємо

  CEO компанії OpenAI Сем Альтман визнав, що китайський чат-бот DeepSeek послабив лідерство OpenAI в галузі ШІ, і сказав, що, на його думку, OpenAI виявився "на неправильному боці історії" щодо відкритого вихідного коду своїх технологій. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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