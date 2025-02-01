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OpenAI був на "неправильній стороні історії" щодо відкритого коду - Альтман

OpenAI був на "неправильній стороні історії" щодо відкритого коду - Альтман

Київ • УНН

 • 33424 перегляди

Сем Альтман визнав, що китайський чат-бот DeepSeek послабив лідерство OpenAI в галузі ШІ. Компанія планує переглянути свою політику щодо відкритого коду та розкриття інформації про "процес мислення" моделей.

CEO компанії OpenAI Сем Альтман визнав, що китайський чат-бот DeepSeek послабив лідерство OpenAI в галузі ШІ, і сказав, що, на його думку, OpenAI виявився "на неправильному боці історії" щодо відкритого вихідного коду своїх технологій, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

Хоча OpenAI і відкривав вихідний код моделей у минулому, компанія загалом віддавала перевагу власницькому, закритому підходу до розробки, зауважує видання.

"[Я особисто вважаю, що нам потрібно] придумати іншу стратегію з відкритим вихідним кодом, - сказав Альтман на заході Reddit AMA у п’ятницю. - Не всі в OpenAI поділяють цю точку зору, і це також не є нашим поточним найвищим пріоритетом... Ми створюватимемо кращі моделі [у майбутньому], але ми будемо мати менше лідерства, ніж у попередні роки".

Кевін Вайль, головний директор з продуктів OpenAI, сказав, що OpenAI розглядає можливість відкриття вихідного коду старих моделей. "Ми безперечно подумаємо про те, щоб зробити більше цього", - сказав він, не вдаючись у подробиці.

Окрім спонукання OpenAI переглянути свою філософію щодо релізів, Альтман сказав, що DeepSeek підштовхнув компанію до потенційного розкриття більшої кількості інформації про те, як її так звані моделі міркувань, такі як випущена модель o3-mini, показують їх "процес мислення". Наразі моделі OpenAI приховують це, стратегія, покликана перешкодити конкурентам отримувати дані для навчання своїх власних моделей. Навпаки, модель міркувань DeepSeek, R1, показує весь свій ланцюжок думок.

"Ми працюємо над тим, щоб показати набагато більше, ніж показуємо сьогодні - [показ розумового процесу моделі] відбудеться дуже-дуже скоро, - додав Вайль. - З усіх питань поки що не визначено - демонстрація всього ланцюжка міркувань веде до конкурентої дистиляції, але ми також знаємо, що люди (принаймні досвідчені користувачі) хочуть цього, тому ми знайдемо правильний спосіб це збалансувати".

Альтман і Вайль також спробували розвіяти чутки про те, що ChatGPT, платформа чат-ботів, через яку OpenAI запускає багато своїх моделей, у майбутньому подорожчає. Альтман сказав, що хотів би зробити ChatGPT "дешевше" з часом, якщо це можливо.

Раніше Альтман сказав, що OpenAI втрачає гроші на своєму найдорожчому плані ChatGPT, ChatGPT Pro, який коштує 200 доларів на місяць.

Microsoft перевіряє, чи не отримала пов'язана з DeepSeek група неправомірно дані OpenAI29.01.25, 12:00 • 28399 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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