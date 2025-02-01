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OpenAI был на "неправильной стороне истории" в отношении открытого кода - Альтман

OpenAI был на "неправильной стороне истории" в отношении открытого кода - Альтман

Киев  •  УНН

 • 5996 просмотра

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Сэм Альтман признал, что китайский чат-бот DeepSeek ослабил лидерство OpenAI в области ИИ. Компания планирует пересмотреть свою политику в отношении открытого кода и раскрытия информации о «процессе мышления» моделей.

CEO компании OpenAI Сэм Альтман признал, что китайский чат-бот DeepSeek ослабил лидерство OpenAI в области ИИ, и сказал, что, по его мнению, OpenAI оказался "на неправильной стороне истории" в отношении открытого исходного кода своих технологий, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Хотя OpenAI и открывал исходный код моделей в прошлом, компания в целом предпочитала собственнический, закрытый подход к разработке, отмечает издание.

"[Я лично считаю, что нам нужно] придумать другую стратегию с открытым исходным кодом, - сказал Альтман на мероприятии Reddit AMA в пятницу. - Не все в OpenAI разделяют эту точку зрения, и это также не является нашим текущим высшим приоритетом... Мы будем создавать лучшие модели [в будущем], но у нас будет меньше лидерства, чем в предыдущие годы".

Кевин Вайль, главный директор по продуктам OpenAI, сказал, что OpenAI рассматривает возможность открытия исходного кода старых моделей. "Мы определенно подумаем о том, чтобы сделать больше этого", - сказал он, не вдаваясь в подробности.

Помимо побуждения OpenAI пересмотреть свою философию в отношении релизов, Альтман сказал, что DeepSeek подтолкнул компанию к потенциальному раскрытию большего количества информации о том, как ее так называемые модели рассуждений, такие как выпущенная модель o3-mini, показывают их "процесс мышления". В настоящее время модели OpenAI скрывают это, стратегия, призванная помешать конкурентам получать данные для обучения своих собственных моделей. Напротив, модель рассуждений DeepSeek, R1, показывает всю свою цепочку мыслей.

"Мы работаем над тем, чтобы показать гораздо больше, чем показываем сегодня - [показ мыслительного процесса модели] состоится очень-очень скоро, - добавил Вайль. - По всем вопросам пока не определено - демонстрация всей цепочки рассуждений ведет к конкурентной дистилляции, но мы также знаем, что люди (по крайней мере опытные пользователи) хотят этого, поэтому мы найдем правильный способ это сбалансировать".

Альтман и Вайль также попытались развеять слухи о том, что ChatGPT, платформа чат-ботов, через которую OpenAI запускает многие свои модели, в будущем подорожает. Альтман сказал, что хотел бы сделать ChatGPT "дешевле" со временем, если это возможно.

Ранее Альтман сказал, что OpenAI теряет деньги на своем самом дорогом плане ChatGPT, ChatGPT Pro, который стоит 200 долларов в месяц.

Microsoft проверяет, не получила ли связанная с DeepSeek группа неправомерно данные OpenAI29.01.25, 12:00 • 26128 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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