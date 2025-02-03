ChatGPT получил новую функцию для проведения глубоких исследований: что это изменит

OpenAI представила новую функцию «глубокое исследование» для ChatGPT, которая позволяет самостоятельно выполнять сложные аналитические задачи, планировать многошаговые исследования и обновлять ответы в реальном времени.

Пишет УНН со ссылкой на The Verge.

OpenAI представила новую функцию для ChatGPT под названием «глубокое исследование», которая позволяет агенту самостоятельно выполнять сложные запросы, планировать многошаговые исследования и обновлять ответы в реальном времени на основе новых данных.

В отличие от стандартного генератора текста, эта функция выводит на боковой панели резюме процесса исследования с указанием источников и ключевых выводов.

Пользователи могут использовать не только текстовые запросы, но и добавлять изображения, файлы в форматах PDF или электронные таблицы для расширения контекста. Ответы формируются в течение 5-30 минут, а в будущем планируется добавление визуализаций, таких как изображения и диаграммы.

В то же время OpenAI предупреждает, что функция может допускать ошибки и генерировать недостоверные факты.

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Расширение возможностей генеративного ИИ является одним из ключевых направлений OpenAI. Функция «глубокое исследование» позиционируется как инструмент, способный работать на уровне научного аналитика.

Например, в демонстрационном видео агент анализирует изменения в индустрии розничной торговли за последние три года и предоставляет структурированный ответ с таблицами и пунктами. Функция появилась после запуска OpenAI Operator, который использует веб-браузер для выполнения задач, и напоминает исследовательский проект Google под названием Project Mariner. Последний еще не стал доступным для публики, тогда как OpenAI уже начала тестировать глубокое исследование в версии для Pro-пользователей.

Сейчас доступ ограничен: подписчики тарифа за 200 долларов в месяц получают 100 запросов, а пользователям Plus, Team и Enterprise обещан расширенный доступ в будущем.

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По данным OpenAI, модель, используемая для глубоких исследований, достигла нового уровня точности в тесте «Последний экзамен человечества».

Используя браузер и Python, она продемонстрировала точность 26,6%, что значительно превышает показатель GPT-4o (3,3%) и второй по точности модели o3-mini (13%). OpenAI планирует в дальнейшем повышать эффективность и доступность этой технологии.

Напомним,

CEO OpenAI Сэм Альтман признал, что китайский чат-бот DeepSeek ослабил лидерство OpenAI в области ИИ, и сказал, что, по его мнению, OpenAI оказался «на неправильной стороне истории» в отношении открытого исходного кода своих технологий.