"Опасный груз": в аэропорту рф изъяли книгу о Зеленском

В рф таможенники задержали "опасный груз" в аэропорту Шереметьево. Им оказалась книга о Президенте Украины Владимире Зеленском, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

По данным Baza, книга американского журналиста Саймона Шустера "Шоумен" о Президенте Украины приехала из Польши. Ее заказал 38-летний россиянин. Он признался, что коллекционирует историческую литературу и приобрел книгу для себя.

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"Экспертиза подтвердила, что книга попадает в перечень товаров, которые запрещено провозить через границу ЕАЭС (Евразийского экономического союза - ред.). Согласно букве закона, ее содержание может нанести ущерб госбезопасности, политическим или экономическим интересам россии, а также нравственности ее граждан", - говорится в сообщении.

Известно, что книгу изъяли, а на владельца завели административку по статье о несоблюдении запретов и ограничений.