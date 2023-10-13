Отопительный сезон в Киеве: к теплу подключили 67 зданий
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В столице по состоянию на сегодня к отоплению подключили 67 зданий, все они учреждения социальной инфраструктуры города. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, пишет УНН.
Детали
Среди них 7 школ, 21 детский сад, 14 админзданий и учреждений социально-бытового направления, а также 25 медучреждений, в том числе 1 роддом и 12 лечебных учреждений стационарного типа.
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Отмечается, что решение о подключении к теплу жилых домов примут, учитывая погодные условия и перспективу похолодания. Ведь на развертывание одной из крупнейших в Европе централизованных систем теплоснабжения необходимо несколько дней.
Напомним
9 октября столица начала подключать к теплу об’объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, садики – на основании индивидуальных заявок их руководителей.
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