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Опалювальний сезон в Києві: до тепла підключили 67 будівель

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У столиці станом на сьогодні до опалення підключили 67 будівель, усі вони заклади соціальної інфраструктури міста. Про це повідомили у пресслужбі КМДА, пише УНН

Деталі

Серед них 7 шкіл, 21 дитячий садочок, 14 адмінбудівель і закладів соціально-побутового напряму, а також 25 медзакладів, зокрема 1 пологовий будинок і 12 лікувальних закладів стаціонарного типу.

Доповнення

Зазначається, що рішення щодо підключення до тепла житлових будинків приймуть, враховуючи погодні умови та перспективу похолодання. Адже на розгортання однієї з найбільших у Європі централізованих систем теплопостачання необхідно кілька днів.

Нагадаємо

9 жовтня столиця розпочала підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури – лікарні, школи, садки – на підставі індивідуальних заявок їхніх керівників.

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