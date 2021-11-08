Отопительный сезон: к теплу не подключено еще 7% жилого фонда
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. По состоянию на сегодня 7% жилого сектора и 15% объектов социальной сферы в Украине еще не подключены к теплоснабжению. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, пишет УНН.
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"На утро 8 ноября 93% жилого фонда по всей Украине подключены к отоплению, и 85% объектов социальной сферы", - сообщила Хоцяновская.
Детали
Со слов заместителя главы Минрегиона, в Одесской и Херсонской областях этот показатель "значительно ниже", и это "связано с климатическими условиями". "Сегодня в этих регионах еще сохраняется достаточно высокая среднесуточная температура", - пояснила чиновница.
Она добавила, что на 100% жилой фонд подключен в 11 областях: в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.
Напомним
В конце сентября Кабмин, НАК “Нафтогаз Украины”, Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду не будут расти. Согласно документу, по сообщению ОП, цена газа для населения составляет 7,4 грн за 1 куб. м.
“Нафтогаз” сообщил, что предлагает бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, которые финансируются из государственного или местных бюджетов, среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн).