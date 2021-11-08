Опалювальний сезон: до тепла не підключено ще 7% житлового фонду

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"На ранок 8 листопада 93% житлового фонду по всій Україні підключено до опалення, та 85% об'єктів соцільної сфери", - повідомила Хоцянівська.

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Зі слів заступниці голови Мінрегіону, в Одеській та Херсонській областях цей показник є "значно нижчим", і це "пов'язано з кліматичними умовами". "Сьогодні у цих регіонах ще зберігається досить висока середньодобова температура", - пояснила чиновниця.

Вона додала, що на 100% житловий фонд підключено в 11 областях: у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Нагадаємо

Наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не будуть зростати. Згідно з документом, за повідомленням ОП, ціна газу для населення становить 7,4 грн за 1 куб. м.

“Нафтогаз” повідомив, що пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ — 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ — 16,8 грн).