Отопительный сезон: к теплу не подключено еще 10% жилого фонда
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. По состоянию на сегодня 10% жилого сектора и 15% объектов социальной сферы в Украине еще не подключены к теплоснабжению. Об этом во время брифинга сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает корреспондент УНН.
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“По состоянию на сегодня показатель подключения к теплу, согласно данным областных государственных администраций, составляет почти 90% в среднем в жилом секторе, и около 85% на объектах социальной сферы”, - заявил Чернышов.
Детали
По словам министра, по состоянию на сегодня подключение жилых домов к теплоснабжению практически на 100% произошло в следующих областях: Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской.
В остальных областях этот показатель сейчас составляет более 90%. Запорожская и Николаевская подключили две трети своих объектов. Херсонская, Одесская - меньше половины жилых домов, добавил Чернышов.
"Отдельно должен остановиться на ситуации по Сумской области, где были определенные вопросы с подключением некоторых объектов. По этому вопросу были проведены соответствующие работы и совещания. Руководство области заверило, что до конца подключение будет завершено", - подчеркнул глава министерства.
В частности, Чернышов подчеркнул, что в этом отопительном сезоне цена на газ для населения составит 7 420 грн за 1000 кубометров с НДС.
Для бюджетных учреждений и религиозных организаций предложена цена 16 800 грн за 1000 кубометров - это полная цена с НДС, распределением и транспортировкой.
Напомним
В конце сентября Кабмин, НАК “Нафтогаз Украины”, Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду не будут расти. Согласно документу, по сообщению ОП, цена газа для населения составляет 7,4 грн за 1 куб. м, для бюджетных учреждений - 13,6 грн за 1 куб. м.
“Нафтогаз” подтвердил, что предлагает бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, которые финансируются из государственного или местных бюджетов, среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн).