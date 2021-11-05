Опалювальний сезон: до тепла не підключено ще 10% житлового фонду

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“Станом на сьогодні показник підключення до тепла, згідно з даними обласних державних адміністрацій, становить майже 90% в середньому у житловому секторі, і близько 85% на об’єктах соціальної сфери”, - заявив Чернишов.

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За словами міністра, станом на сьогодні підключення житлових будинків до теплопостачання практично на 100% відбулося у наступних областях:

Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській та Чернігівській.

У решті областей цей показник наразі становить понад 90%. Запорізька та Миколаївська підключили дві третини своїх об’єктів. Херсонська, Одеська - менше половини житлових будинків, додав Чернишов.

“Окремо маю зупинитися на ситуації по Сумській області, де були певні питання з підключенням деяких об’єктів. З цього питання було проведено відповідні роботи та наради. Керівництво області запевнило, що до кінця підключення буде завершено, - наголосив очільник міністерства.

Зокрема, Чернишов наголосив, що у цьому опалювальному сезоні ціна на газ для населення становитиме 7 420 грн за 1000 кубометрів з ПДВ.

Для бюджетних установ та релігійних організацій запропонована ціна 16 800 грн за 1000 кубометрів - це повна ціна з ПДВ, розподілом та транспортування.

Нагадаємо

Наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не будуть зростати. Згідно з документом, за повідомленням ОП, ціна газу для населення становить 7,4 грн за 1 куб. м, для бюджетних установ — 13,6 грн за 1 куб. м.

“Нафтогаз” підтвердив, що пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ — 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ — 16,8 грн).