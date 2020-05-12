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ООС зафиксировано три обстрела со стороны боевиков, один боец ранен

Киев • УНН

 • 9576 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС зафиксировано три обстрела со стороны боевиков, один боец ранен

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На такие преступные провокации наши подразделения решительно ответили прицельным огнем по позициям противника", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Крымского, использовав минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По украинских военнослужащих, выполняющих задачи возле Опытного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"В результате обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы со состав Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 11 мая вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

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