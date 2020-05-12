ООС: зафіксовано три обстріли з боку бойовиків, одного бійця поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На такі злочинні провокації наші підрозділи рішуче відповіли прицільним вогнем по позиціях противника", - повідомили у пресцентрі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік Кримського, використавши міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
По українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Опитного в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
"Внаслідок обстрілів з боку російських найманців один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 11 травня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.