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ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. 11 травня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції

Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Більшість обстрілів зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Неподалік Павлополя та Авдіївки противник відкривав вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Околиці Красногорівки у вечірній час російські окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів, а вночі застосували по оборонцях Старогнатівки озброєння бойових машин піхоти та автоматичний станковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Кримського ворог відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

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Поруч з населеним пунктом Південне противник для обстрілів застосовував гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 11 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще двох поранили.

Від початку поточної доби, 12 травня, російські окупанти відкривали вогонь по околицях Кримського, застосувавши 120 мм міномет, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За поточну добу, 12 травня, втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, місіям ООН та ОБСЄ передали список із 300 осіб, які хочуть перетнути лінію розмежування.

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