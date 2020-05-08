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Місіям ООН та ОБСЄ передали список із 300 осіб, які хочуть перетнути лінію розмежування

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, моніторинговій місії ООН та МКЧХ передано список із 300 осіб, яким потрібно перетнути лінію розмежування з гуманітарною метою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена України.

Місіям ООН та ОБСЄ передали список із 300 осіб, які хочуть перетнути лінію розмежування

“Представник Уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців Олег Чуйко провів зустріч з Командувачем ООС, генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком, під час якої обговорили напрацювання механізму перетину громадянами лінії розмежування з гуманітарною метою. Наразі сформовано та передано новий список з понад 300 осіб, які бажають повернутися додому”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні жодна державна інституція не має прямого доступу до цих територій.

“Саме тому цей список передано до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, моніторингової місії ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які зі свого боку погодилися зробити все можливе, аби українські родини, роз’єднані через заходи протидії захворюванню COVID-19, змогли знову возз’єднатися”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, ці списки передано до Служби безпеки України.

Нагадаємо, з 28 березня у зоні ООС через коронавірус ввели обмеження щодо в'їзду та виїзду.

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