Миссиям ООН и ОБСЕ передали список из 300 человек, которые хотят пересечь линию разграничения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, мониторинговой миссии ООН и МККК передан список из 300 человек, которым нужно пересечь линию разграничения с гуманитарной целью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Омбудсмена Украины.
"Представитель Уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Чуйко провел встречу с командующим ООС, генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко, во время которой обсудили наработки механизма пересечения гражданами линии разграничения с гуманитарной целью. Сейчас сформирован и передан новый список из более 300 человек, желающих вернуться домой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодня ни одна государственная организация не имеет прямого доступа к этим территориям.
"Именно поэтому этот список передано в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, мониторинговую миссию ООН и Международный комитет Красного Креста, которые со своей стороны согласились сделать все возможное, чтобы украинские семьи, разъединенные из-за мер по противодействию заболеванию COVID-19, смогли снова воссоединиться", - говорится в сообщении.
Кроме того, эти списки переданы в Службу безопасности Украины.
Напомним, с 28 марта в зоне ООС из-за коронавируса ввели ограничения на въезд и выезд.