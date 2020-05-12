ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. 11 мая вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Неподалеку Павлополя и Авдеевки противник открывал огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Окрестности Красногоровки в вечернее время российские оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, а ночью применили по защитникам Старогнатовки вооружения боевых машин пехоты и автоматический станковый гранатомет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Крымского враг открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
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Рядом с населенным пунктом Южное противник для обстрелов применял гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.
По данным разведки, 11 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.
С начала текущих суток, 12 мая, российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За текущие сутки, 12 мая, потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, миссиям ООН и ОБСЕ передали список из 300 человек, которые хотят пересечь линию разграничения.