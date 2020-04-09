ООС: зафиксировано 11 обстрелов со стороны боевиков, один военный погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение 9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали вражескую преступную активность", - сообщили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники шесть раз обстреляли позиции украинских защитников.
По защитникам Павлополя враг выпустил пять мин калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Водяного противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм - четыре мины, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Наши позиции у Красногоровки и Новомихайловки оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.
Вблизи Богдановки противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили установленный режим "Тишина".
Из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем враг в течение дня обстрелял наши опорные пункты вблизи Хутора Вольный и дважды - у Орехового.
Рядом с Новгородским против украинских защитников оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.
В районе Крымского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов сегодня погиб один украинский военнослужащий. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.