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Бойовики продовжують приховувати поширення COVID-19 на окупованих територіях - розвідка

Бойовики продовжують приховувати поширення COVID-19 на окупованих територіях - розвідка

Київ • УНН

 • 18615 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. За даними розвідки, бойовики продовжують приховувати факти поширення захворювання COVID-19 на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації продовжують приховувати факти поширення захворювання на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - сказав Гуцуляк.

За його словами, представники так званих "силових структур" вилучають історії хвороб померлих та попереджують медичний персонал про притягнення до "кримінальної" відповідальності за розголошення інформації, у тому числі, що більшість інфікованих протягом березня поточного року відвідували РФ через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

За даними розвідки, зазначені дії призводять до погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Гуцуляк зазначив, що Росія продовжує процес паспортизації населення окупованих територій Донбасу.

"З початку квітня цього року до Ростовської області РФ та у зворотному напрямку спеціальними автобусними рейсами перевезено понад 2 тис. осіб", - сказав він.

Нагадаємо, 8 квітня збройні формування Російської Федерації, вкотре порушуючи взяті на себе зобов’язання, вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Українські Національні Новини

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