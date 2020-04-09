ООС: бойовики вісім раз обстріляли українські позиції, є поранений

Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники успішно використали чергові вогневі засоби та зберегли контроль над ситуацією в регіоні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил.

По опівночі російські окупаційні війська з мінометів калібру 82 мм обстріляли наші позиції біля села Павлопіль, випустивши з напрямку окупованого Набережного 20 мін. У другій половині доби вісім ворожих мін цього ж калібру вибухнули поруч з нашими опорними пунктами в районі села Гнутове.

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Над ранок противник також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по оборонцях Мар’їнки. А ближче до опівдня застосував стрілецьку зброю проти наших захисників в районі Старогнатівки.

Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника наполегливо змушували його завершити такі злочинні дії.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів .

Зранку ворог з напрямку Калинове випустив по нашим опорним пунктам біля Новоолександрівки 17 мін 120-го калібру. Опівдні проти українських захисників, які тримають оборону поблизу Оріхового, окупанти відкрили вогонь з міномета калібру 82 мм.

Наші позиції неподалік Зайцевого російські найманці двічі обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

Українські захисники, тримаючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Будь-які злочинні спроби збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися нашими підрозділами за допомогою наявних вогневих засобів.

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За попередніми даними розвідки, 8 квітня військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил відправили на лікування щонайменше п’ятьох російських найманців, усіх – з пораненнями різного ступеня важкості.

Від початку поточної доби, 9 квітня, російські окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню. Противник зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстріляв наші позиції біля Красногорівки й Новомихайлівки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

Станом на 07:00 ранку втрат серед наших захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, підполковника СБУ затримали через фінансування тероризму в особливо великих розмірах.