Підполковника СБУ затримали через фінансування тероризму в особливо великих розмірах

КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні затримали підполковника СБУ, який надавав військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії розмежування в умовах ведення бойових дій, хабарі за неперешкоджання незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.