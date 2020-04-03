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Підполковника СБУ затримали через фінансування тероризму в особливо великих розмірах

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні затримали підполковника СБУ, який надавав військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії розмежування в умовах ведення бойових дій, хабарі за неперешкоджання незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань затримали старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Управління Служби безпеки України у Волинській області та його спільника за сприяння фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі, вчиненого організованою групою осіб та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.

За попередньою інформацією, працівник СБУ систематично надавав військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії розмежування в умовах ведення бойових дій, хабарі за неперешкоджання незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування.

Зазначається, що 3 квітня після надання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 28 тис грн підполковника СБУ та його спільника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У затриманих вилучено 6 млн 400 тис російських рублів, що за курсом НБУ становить близько 2 млн 300 тис грн, які вони намагались передати через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію Донецької області.

У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні затримали колишнього військового, який передавав РФ розвіддані про учасників ООС.

Українські Національні Новини

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