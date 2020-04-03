Подполковника СБУ задержали из-за финансирования терроризма в особо крупных размерах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине задержали подполковника СБУ, который предоставлял военнослужащим, выполняющим задачи на линии разграничения в условиях ведения боевых действий, взятки за непрепятствование незаконному перемещению наличных через линию разграничения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления Службы безопасности Украины в Волынской области и его сообщника при содействии финансированию терроризма в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 258 -5 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.
По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически предоставлял военнослужащим, выполняющим задачи на линии разграничения в условиях ведения боевых действий, взятки за непрепятствование незаконному перемещению наличных через линию разграничения.
Отмечается, что 3 апреля после предоставления очередной части неправомерной выгоды в сумме 28 тыс. грн подполковник СБУ и его сообщник задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
У задержанных изъято 6 млн 400 тыс. российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2 млн 300 тыс. грн, которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области.
В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, в Украине задержали бывшего военного, который передавал РФ разведданные об участниках ООС.