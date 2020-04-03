Подполковника СБУ задержали из-за финансирования терроризма в особо крупных размерах

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине задержали подполковника СБУ, который предоставлял военнослужащим, выполняющим задачи на линии разграничения в условиях ведения боевых действий, взятки за непрепятствование незаконному перемещению наличных через линию разграничения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.