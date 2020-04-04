Бойовики обстріляли житловий сектор біля Верхньоторецького: поранено жінку

"Зі станкових протитанкових гранатометів окупанти обстріляли житловий сектор селища Верхньоторецького, який значно віддалений від позицій Об’єднаних сил. В результаті розриву гранати отримала осколкове поранення в ногу місцева мешканка громадянка Д., яка в цей час перебувала на присадибній ділянці власного будинку", - йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру, жінку оперативно доставлено до міської лікарні Торецька та надано кваліфіковану медичну допомогу.

На місці події працюють представники правоохоронних органів, української сторони СЦКК та цивільно-військового співробітництва ОС. Обставини з’ясовуються.

"Такими діями збройні формування РФ вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я мирних місцевих мешканців та знову підтвердили злочинну суть встановленого на захоплених територіях окупаційного режиму", - наголосили у пресцентрі.

Нагадаємо, упродовж 4 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.