З початку доби бойовики сім разів порушили режим “тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Впродовж 4 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил у Facebook, передає УНН.
“Упродовж 4 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі — із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю”, — повідомили у штабі.
Українські військові припинили усі спроби провокацій прицільним вогнем у відповідь.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” окупанти тричі обстріляли підрозділи Об’єднаних сил. Так, зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру бойовики вели вогонь по оборонцях Широкиного, великокаліберні кулемети окупанти також застосовували проти захисників Славного і Водяного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” бойовики тричі вдалися до мінометних обстрілів позицій Об’єднаних сил. Поблизу Оріхового бойовики з напрямку Золотого-5 випустили по опорних пунктах українських військових дев’ять мін 82-го калібру та сім пострілів з гранатометів різних систем. Міномети калібрів 120 мм і 82 мм із загальною витратою вісім мін окупанти також застосували для обстрілу околиць Новотошківського.
Позиції Об’єднаних сил в районі Південного окупаційні війська обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
“На ділянці розведення № 1 ситуація залишається стабільною. Режим „Тиша“ дотримується. На ділянці розведення № 2 та № 3 обстановка стабільна”, — зазначили у штабі.