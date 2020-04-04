С начала суток боевики семь раз нарушили режим "тишины"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 95006 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102333 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104432 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103531 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111868 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100419 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104983 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106577 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131513 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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С начала суток боевики семь раз нарушили режим "тишины"

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. В течение 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в Штабе операции объединенных сил в Facebook, передает УНН.

"В течение 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в штабе.

Украинские военные прекратили все попытки провокаций прицельным огнем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли подразделения Объединенных сил. Так, из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра боевики вели огонь по защитникам Широкино, крупнокалиберные пулеметы оккупанты также применяли против защитников Славного и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды прибегли к минометным обстрелам позиций Объединенных сил. Вблизи Орехово боевики по направлению Золотого-5 выпустили по опорным пунктам украинских военных девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем. Минометы калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин оккупанты также применили для обстрела окраин Новотошковское.

Позиции Объединенных сил в районе Южного оккупационные войска обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На участке разведения № 1 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. На участке разведения № 2 и № 3 обстановка стабильная ", - отметили в штабе.

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