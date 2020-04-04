Боевики обстреляли жилой сектор возле Верхнеторецкого: ранена женщина

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня около 17.00, боевики раз открыли огонь по населенному пункту неподалеку линии разграничения. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая в это время находилась на приусадебном участке собственного дома, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.