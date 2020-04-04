Боевики обстреляли жилой сектор возле Верхнеторецкого: ранена женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня около 17.00, боевики раз открыли огонь по населенному пункту неподалеку линии разграничения. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая в это время находилась на приусадебном участке собственного дома, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
"Из станковых противотанковых гранатометов оккупанты обстреляли жилой сектор поселка Верхнеторецкого, значительно удаленный от позиций Объединенных сил. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница гражданка Д., которая в это время находилась на приусадебном участке собственного дома", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, женщину оперативно доставили в городскую больницу Торецка и оказали квалифицированную медицинскую помощь.
На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, украинской стороны СЦКК и гражданско-военного сотрудничества ОС. Обстоятельства выясняются.
"Такими действиями вооруженные формирования РФ в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных местных жителей и подтвердили преступную сущность установленного на захваченных территориях оккупационного режима", - отметили в пресс-центре.
Напомним, на протяжении 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.