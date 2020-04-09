ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники успешно использовали дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза открывал огонь по подразделениям Объединенных сил.

После полуночи российские оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции у села Павлополь, выпустив по направлению оккупированного Набережного 20 мин. Во второй половине суток восемь вражеских мин этого же калибра взорвались рядом с нашими опорными пунктами в районе села Гнутово.

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Под утро противник также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Марьинки. А ближе к полудню применил стрелковое оружие против наших защитников в районе Старогнатовка.

Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника настойчиво заставляли его завершить такие преступные действия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелов.

Утром враг по направлению Калинове выпустил по нашим опорным пунктам у Новоалександровки 17 мин 120-го калибра. В полдень против украинских защитников, которые держат оборону возле Орехово, оккупанты открыли огонь из миномета калибра 82 мм.

Наши позиции неподалеку Зайцевого российские наемники дважды обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Украинские защитники, держа оборону, действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться нашими подразделениями с помощью имеющихся огневых средств.

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По предварительным данным разведки, 8 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил отправили на лечение минимум пять российских наемников, всех - с ранениями различной степени тяжести.

С начала текущих суток, 9 апреля, российские оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстрелял наши позиции у Красногоровки и Новомихайловки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

По состоянию на 07:00 потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, подполковника СБУ задержали из-за финансирования терроризма в особо крупных размерах.