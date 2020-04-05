Українські військові на Донбасі збили ворожий безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні, 5 квітня, завдяки вмілим діям одного з підрозділів, який тримає оборону на Світлодарському напрямку, був збитий безпілотний літальний апарат “Застава” Bird Eye 400, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
“Сьогодні, 5 квітня, завдяки вмілим діям одного з підрозділів, який тримає оборону на Світлодарському напрямку, був збитий безпілотний літальний апарат „Застава“ Bird Eye 400”, — йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, даний БПЛА з 2012 року виробляється у Російській Федерації. Його вартість складає близько двох мільйонів доларів.
"Безпілотник був переданий відповідним фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення даних з носіїв інформації. Цей факт вкотре підтверджує безпосередню участь збройних сил Російської Федерації у війні на сході України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Упродовж 5 квітня бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.