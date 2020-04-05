Украинские военные на Донбассе сбили вражеский беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня, 5 апреля, благодаря умелым действиям одного из подразделений, которое держит оборону на Светлодарскому направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат "Застава" Bird Eye 400, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центре ООС.
"Сегодня, 5 апреля, благодаря умелым действиям одного из подразделений, который держит оборону на Светлодарском направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат "Застава "Bird Eye 400", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, данный БПЛА с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около двух миллионов долларов.
"Беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации. Этот факт еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, за 5 апреля боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Сегодня в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.