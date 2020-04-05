Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 8 обстрілів, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Упродовж 5 квітня бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Упродовж 5 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили вчасно припинили ворожі провокації", - йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"По опівночі російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляли наші позиції біля Кам’янки. У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби.
Зранку ворог випустив чотири міни 120-го калібру по опорному пункту одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове, а опівдні відкрив вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї по околицях Авдіївки.
З гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти обстріляли позиції наших захисників біля Старогнатівки.
На усі ворожі провокації українські військовослужбовці давали жорстку відповідь з наявного озброєння, змушуючи окупантів припинити будь-які активні дії", - йдеться у повідомленні.
У пресцентрі зазначили, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з міномету калібру 82 мм зранку обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільного, а з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї - оборонців Кримського.
"Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Злочинні обстріли з боку російських найманців не залишилися безкарним – з наявних вогневих засобів наші військовослужбовці надали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються, додали у пресцентрі.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації, порушуючи свої зобов’язання щодо припинення вогню, 14 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.