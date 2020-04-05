Ситуация на Донбассе: боевики осуществили 8 обстрелов, есть раненый

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. В течение 5 апреля боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Сегодня в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В течение 5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы вовремя прекратили враждебные провокации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"После полуночи российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли наши позиции у Каменки. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства.

Утром враг выпустил четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово, а в полдень открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки.

С гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты обстреляли позиции наших защитников у Старогнатовки.
На все враждебные провокации украинские военнослужащие давали жесткий ответ из имеющегося вооружения, заставляя оккупантов прекратить любые активные действия", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из миномета калибра 82 мм утром обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Хутора Вильного, а с автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия - защитников Крымского.

"Сегодня в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставлено в военно-медицинское учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Преступные обстрелы со стороны российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие оказали адекватный ответ. Потери противника уточняются, добавили в пресс-центре.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации, нарушая свои обязательства по прекращению огня, 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

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