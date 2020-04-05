ООС: бойовики 14 разів обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. За минулу добу збройні формування Російської Федерації, порушуючи свої зобов’язання щодо припинення вогню, 14 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. 04 квітня противник застосовував заборонені до розміщення біля лінії розмежування міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Завдяки ефективному використанню чергових вогневих засобів українським захисникам вдалось вчасно і результативно відреагувати на всі ворожі провокації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Сім обстрілів з боку окупаційних військ зафіксували наші підрозділи зі складу оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Так, зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї окупанти вели вогонь по оборонцях Широкиного, Тарамчука і Новомихайлівки, великокаліберні кулемети проти наших захисників ворог застосував поблизу населених пунктів Славне, Водяне і Опитне, а стрілецьку зброю — в районі села Павлопіль.

“На цих напрямках підрозділи Об’єднаних сил оперативно припиняли вогневу активність противника, тож ворожі обстріли були нетривалими”, — написали у пресцентрі.

Усі випадки порушень російсько-окупаційними військами Мінських домовленостей щодо відведення важких озброєнь вчора зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”. Загалом противник здійснив тут сім обстрілів.

“Двічі окупанти відкривали вогонь по українських військовослужбовцях поблизу Оріхового. Тут ворог з напрямку Золотого-5 випустив по нашим опорним пунктам дев’ять мін 82-го калібру та сім пострілів з гранатометів різних систем", - повідомили у пресцентрі.

  • Міномети калібрів 120 мм і 82 мм із загальною витратою вісім мін противник використав для обстрілу околиць Новотошківського. Ще дві міни 82-го калібру вибухнули біля наших опорних пунктів поблизу села Новоолександрівка.
  • Позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Травневе окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм — вісім мін, а також гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Вогонь російські найманці вели з напрямку селища Гольмівський поблизу Горлівки.
  • В районі Південного і Новолуганського ворожі війська застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У пресцентрі штабу зазначили, що, окрім позицій Об’єднаних сил, окупанти 4 квітня зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли також житловий сектор селища Верхньоторецьке. В результаті розриву гранати отримала осколкове поранення в ногу місцева мешканка, яку було доставлено до міської лікарні м. Торецьк та надано кваліфіковану медичну допомогу.

“Враховуючи реальну і значну небезпеку, на яку окупанти своїми злочинним діями наражають українських громадян, військовослужбовці Об’єднаних сил оперативно реагували на кожен обстріл та прицільним вогнем по опорних пунктах противника подавляли активність окупантів”, — додали військовослужбовці.

Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.

“За даними розвідки, 4 квітня наші воїни ліквідували двох російських окупантів, ще одного — поранили. Також українські військовослужбовці учора прицільним вогнем знищили ворожі безпілотний літальний апарат та станковий протитанковий гранатомет”, — повідомили у пресцентрі.

5 квітня по опівночі російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляли наші позиції біля Кам’янки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників також немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою, резюмували військові.

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