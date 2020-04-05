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ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации, нарушая свои обязательства по прекращению огня, 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 4 апреля противник применял запрещенные к размещению у линии разграничения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря эффективному использованию дежурных огневых средств украинским защитникам удалось вовремя и результативно отреагировать на все вражеские провокации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Семь обстрелов со стороны оккупационных войск зафиксировали наши подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, со станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по защитникам Широкино, Тарамчук и Новомихайловка, крупнокалиберные пулеметы против наших защитников враг применил вблизи населенных пунктов Славное, Водяное и Опытное, а стрелковое оружие - в районе села Павлополь.

"На этих направлениях подразделения Объединенных сил оперативно прекращали огневую активность противника, поэтому враждебные обстрелы были непродолжительными", - написали в пресс-центре.

Все случаи нарушений российско-оккупационными войсками Минских договоренностей по отводу тяжелых вооружений вчера зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В общем противник совершил здесь семь обстрелов.

"Дважды оккупанты открывали огонь по украинским военнослужащим вблизи Орехово. Здесь враг по направлению Золотого-5 выпустил по нашим опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем", - сообщили в пресс-центре.

  • Минометы калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин противник использовал для обстрела окраин Новотошковское. Еще две мины 82-го калибра взорвались у наших опорных пунктов вблизи села Новоалександровка.
  • Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Майское оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм - восемь мин, а также гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Огонь российские наемники вели по направлению поселка Гольмовский вблизи Горловки.
  • В районе Южного и Новолуганское вражеские войска применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В пресс-центре штаба отметили, что, кроме позиций Объединенных сил, оккупанты 4 апреля со станковых противотанковых гранатометов обстреляли также жилой сектор поселка Верхнеторецкое. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая была доставлена в городскую больницу г. Торецкое и оказана квалифицированная медицинская помощь.

"Учитывая реальную и значительную опасность, которую оккупанты своими преступным действиями подвергают украинских граждан, военнослужащие Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов", - добавили военнослужащие.

Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

"По данным разведки, 4 апреля наши воины ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного - ранили. Также украинские военнослужащие вчера прицельным огнем уничтожили вражеские беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет", - сообщили в пресс-центре.

5 апреля в полночь российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли наши позиции у Каменки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников также нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой, резюмировали военные.

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