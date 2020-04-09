ООС: зафіксовано 11 обстрілів з боку бойовиків, один військовий загинув

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Впродовж 9 квітня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них п’ять — із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 82 мм, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли ворожу злочинну активність", - повідомили у пресцентрі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці шість разів обстріляли позиції українських захисників.

По оборонцях Павлополя ворог випустив п’ять мін калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів.

По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Водяного противник двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм — чотири міни, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Наші позиції біля Красногорівки й Новомихайлівки окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили встановлений режим "Тиша".

З мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем ворог упродовж дня обстріляв наші опорні пункти поблизу Хутора Вільний і двічі — біля Оріхового.

Поруч з Новгородським проти українських захисників окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

В районі Кримського російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів сьогодні загинув один український військовослужбовець. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 8 квітня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

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