ООС: за сутки 44 вражеских обстрела, пострадали четверо бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В понедельник, 24 июня, на Донбассе зафиксировано 44 вражеских обстрела. Из них пятнадцать раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
В частности, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, отметили в штабе.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 33 раза обстрелял позиции Объединенных сил:
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- трижды вблизи Водяного - из артиллерийских систем калибра 152 мм, миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- пять раз район населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;
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- рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета;
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- шесть раз окраины Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- семь раз вблизи Марьинки - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- дважды в районе населенного пункта Богдановка - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- три раза неподалеку Широкино - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
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- окраины Каменки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
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- вблизи Песок - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
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- дважды район населенного пункта Новоселовка Вторая - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Чермалыка - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
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- окраины Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 11 раз:
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- дважды район населенного пункта Южное - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
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- два раза неподалеку Новгородского - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
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- окраине Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм;
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- дважды район населенного пункта Крымское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
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- три раза рядом Луганского - с автоматических гранатометов;
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- неподалеку Кряковка - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
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За прошедшие сутки, как указано, два украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям, добавили в штабе.
По данным разведки, 24 июня трое оккупантов ранены, уничтожен БПЛА противника и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "ЗООПРАК".
С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.
Как сообщал УНН, 23 июня боевики 34 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.