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ООС: за сутки 44 вражеских обстрела, пострадали четверо бойцов

Киев • УНН

 • 8082 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В понедельник, 24 июня, на Донбассе зафиксировано 44 вражеских обстрела. Из них пятнадцать раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

ООС: за сутки 44 вражеских обстрела, пострадали четверо бойцов

В частности, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, отметили в штабе.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 33 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

  • трижды вблизи Водяного - из артиллерийских систем калибра 152 мм, миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • пять раз район населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;
  • рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета;
  • шесть раз окраины Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • семь раз вблизи Марьинки - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • дважды в районе населенного пункта Богдановка - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • три раза неподалеку Широкино - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • окраины Каменки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Песок - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • дважды район населенного пункта Новоселовка Вторая - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Чермалыка - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • окраины Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 11 раз:

  • дважды район населенного пункта Южное - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • два раза неподалеку Новгородского - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • окраине Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм;
  • дважды район населенного пункта Крымское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
  • три раза рядом Луганского - с автоматических гранатометов;
  • неподалеку Кряковка - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки, как указано, два украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям, добавили в штабе.

По данным разведки, 24 июня трое оккупантов ранены, уничтожен БПЛА противника и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "ЗООПРАК".

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщал УНН, 23 июня боевики 34 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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