ООС: бойовики 34 рази обстріляли українські позиції, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. 23 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу Павлополя – з міномету калібру 120 мм;
чотири рази район населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем;
п’ять разів околиці Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Пісок – з автоматичних гранатометів;
неподалік Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомету;
двічі околиці Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі район населеного пункту Широкине – з стрілецької зброї;
поряд Опитного – з стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 16 разів:
район населеного пункту Шуми – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці Південного – з автоматичних гранатометів;
поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
п’ять разів околиці Новолуганського – з артилерії 152 мм, мінометів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Майорськ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Новгородського – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поряд Щастя – з автоматичних гранатометів;
в районі населеного пункту Світлодарськ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік Луганського – з гранатометів різних систем;
тричі околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За минулу добу три українських військовослужбовця отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 23 червня двох окупантів було знищено та ще двох поранено.
Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Водяне – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
поряд Авдіївки – з міномету калібру 120 мм.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.