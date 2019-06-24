ООС: боевики 34 раза обстреляли украинские позиции, есть раненые

КИЕВ. 24 июня. УНН. 23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба Объединенных сил.