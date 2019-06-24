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ООС: боевики 34 раза обстреляли украинские позиции, есть раненые

Киев • УНН

 • 7888 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. 23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба Объединенных сил.

ООС: боевики 34 раза обстреляли украинские позиции, есть раненые

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи Павлополя - с миномета калибра 120 мм;
четыре раза район населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем;
пять раз на окраине Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Песок - из автоматических гранатометов;
неподалеку Марьинки - с ручного противотанкового гранатомета;
дважды окраине Старогнатовка - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Лебединского - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
дважды район населенного пункта Широкино - с стрелкового оружия;
рядом опытных - с стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 16 раз:

район населенного пункта Шумы - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
на окраине Южного - с автоматических гранатометов;
вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
пять раз на окраине Новолуганское - из артиллерии 152 мм, минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта майорских - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Новгородского - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Счастьем - из автоматических гранатометов;
в районе населенного пункта Светлодарск - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем;
трижды на окраине Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащим Минским договоренностям.

По данным разведки 23 июня двух оккупантов было уничтожено и еще двое ранены.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Водяное - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
рядом с Авдеевкой - из миномета калибра 120 мм.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

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