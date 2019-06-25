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ООС: за добу 44 ворожих обстріли, постраждали четверо бійців

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. У понеділок, 24 червня, на Донбасі зафіксовано 44 ворожі обстріли. З них п'ятнадцять разів – із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

ООС: за добу 44 ворожих обстріли, постраждали четверо бійців

Зокрема, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, відзначили у штабі.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 33 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • тричі поблизу Водяного – з артилерійських систем калібру 152 мм, міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • п’ять разів район населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;
  • поряд Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету;
  • шість разів околиці Павлопіля – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • сім разів поблизу Мар’їнки – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • двічі в районі населеного пункту Богданівка – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
  • три рази неподалік Широкино – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • околиці Кам’янки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
  • поряд Пісок - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • двічі район населеного пункту Новоселівка Друга – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • неподалік Чермалику – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
  • околиці Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомету.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:

  • двічі район населеного пункту Південне – з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • два рази неподалік Новгородського - з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • околиці Новолуганського – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм;
  • двічі район населеного пункту Кримське – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
  • три рази поряд Луганського – з автоматичних гранатометів;
  • неподалік Кряківки – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

За минулу добу, як вказано, два українських військовослужбовці отримали поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям, додали у штабі.

За даними розвідки, 24 червня трьох окупантів поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "ЗООПРАК".

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНН, 23 червня бойовики 34 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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