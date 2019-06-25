ООС: за добу 44 ворожих обстріли, постраждали четверо бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У понеділок, 24 червня, на Донбасі зафіксовано 44 ворожі обстріли. З них п'ятнадцять разів – із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
Зокрема, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, відзначили у штабі.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 33 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
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- тричі поблизу Водяного – з артилерійських систем калібру 152 мм, міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- п’ять разів район населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;
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- поряд Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету;
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- шість разів околиці Павлопіля – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- сім разів поблизу Мар’їнки – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- двічі в районі населеного пункту Богданівка – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
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- три рази неподалік Широкино – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
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- околиці Кам’янки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
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- поряд Пісок - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
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- двічі район населеного пункту Новоселівка Друга – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
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- неподалік Чермалику – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
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- околиці Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомету.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:
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- двічі район населеного пункту Південне – з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
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- два рази неподалік Новгородського - з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
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- околиці Новолуганського – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм;
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- двічі район населеного пункту Кримське – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
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- три рази поряд Луганського – з автоматичних гранатометів;
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- неподалік Кряківки – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
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За минулу добу, як вказано, два українських військовослужбовці отримали поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям, додали у штабі.
За даними розвідки, 24 червня трьох окупантів поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "ЗООПРАК".
Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.
Як повідомляв УНН, 23 червня бойовики 34 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.