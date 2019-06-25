ООС: с начала суток три обстрела, пострадали четверо военных
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. С начала этих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг трижды нарушил режим перемирия. В результате чего двое украинских военных ранены и еще двое травмированы. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
По состоянию на 12:00 в районе проведения операции противник открывал огонь трижды. Огонь из артиллерии и минометов противник сегодня пока не вел, но активно применял гранатометы различных типов. В результате двое украинских военных ранены и еще двое травмированы.
В 02:00 по направлению населенного пункта Саханка боевики обстреляли из ручных гранатометов РПГ и стрелкового оружия окраине с. Лебединское. В половине седьмого утра противник совершил несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов в сторону защитников Авдеевки.
Кроме того, около 09:00 утра зафиксирован вражеский обстрел из автоматических и ручных гранатометов в районе с. Шуми.
Напомним, в понедельник, 24 июня, на Донбассе было зафиксировано 44 вражеских обстрелов.