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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: с начала суток три обстрела, пострадали четверо военных

Киев • УНН

 • 9195 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. С начала этих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг трижды нарушил режим перемирия. В результате чего двое украинских военных ранены и еще двое травмированы. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

ООС: с начала суток три обстрела, пострадали четверо военных

По состоянию на 12:00 в районе проведения операции противник открывал огонь трижды. Огонь из артиллерии и минометов противник сегодня пока не вел, но активно применял гранатометы различных типов. В результате двое украинских военных ранены и еще двое травмированы.

В 02:00 по направлению населенного пункта Саханка боевики обстреляли из ручных гранатометов РПГ и стрелкового оружия окраине с. Лебединское. В половине седьмого утра противник совершил несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов в сторону защитников Авдеевки.

Кроме того, около 09:00 утра зафиксирован вражеский обстрел из автоматических и ручных гранатометов в районе с. Шуми.

Напомним, в понедельник, 24 июня, на Донбассе было зафиксировано 44 вражеских обстрелов.

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