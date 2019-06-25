ООС: з початку доби три обстріли, постраждали четверо військових
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог тричі порушив режим перемир’я. В результаті чого двох українських військових поранено та ще двоє травмовані. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
Станом на 12:00 в районі проведення операції противник відкривав вогонь тричі. Вогонь з артилерії і мінометів противник сьогодні поки не вів, але активно застосовував гранатомети різних типів. В результаті двоє українських військових поранені та ще двоє травмовані.
О 02:00 з напрямку населеного пункту Саханка бойовики обстріляли з ручних гранатометів РПГ та стрілецької зброї околиці с. Лебединське. О пів на сьому ранку противник здійснив кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів в бік захисників Авдіївки.
Окрім того, близько 09:00 ранку зафіксовано ворожий обстріл з автоматичних та ручних гранатометів у районі с. Шуми.
Нагадаємо, у понеділок, 24 червня, на Донбасі було зафіксовано 44 ворожих обстріли.