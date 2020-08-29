ООС: с начала суток нарушения "режима тишины" не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. С начала суток боевики ни разу не обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.
"За вчера, 28 августа и с начала текущих суток, 29 августа, по состоянию на 12.00, провокационных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения не зафиксировано. Боевых потерь среди наших героев-защитников нет", - отметил Гуцуляк.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики в ОРДЛО продолжают принудительную паспортизацию населения - разведка
Напомним, 28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.