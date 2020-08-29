ООС: з початку доби порушення "режиму тиші" не зафіксовано

“За вчора, 28 серпня та від початку поточної доби, 29 серпня, станом на 12.00, провокаційних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ на лінії бойового зіткнення не зафіксовано. Бойових втрат серед наших героїв-захисників немає”, — зазначив Гуцуляк.

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Нагадаємо, 28 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.