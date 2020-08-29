ООС: з початку доби порушення "режиму тиші" не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. З початку доби бойовики жодного разу не обстріляли українські позиції. Про це повідомив полковник Дмитро Гуцуляк із пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.
“За вчора, 28 серпня та від початку поточної доби, 29 серпня, станом на 12.00, провокаційних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ на лінії бойового зіткнення не зафіксовано. Бойових втрат серед наших героїв-захисників немає”, — зазначив Гуцуляк.
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Нагадаємо, 28 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.