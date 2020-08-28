Бойовики в ОРДЛО продовжують примусову паспортизацію населення - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. За даними розвідки, бойовики на окупованих територіях Донбасу продовжують примусову паспортизацію населення. Про це повідомив полковник Дмитро Гуцуляк із пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.
“За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації продовжують заходи з примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях”, — зазначив він.
За словами Гуцуляка, обов’язковою умовою проходження військової служби особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК окупантів передбачено наявність у них російського громадянства.
“З початку вересня цього року командири з’єднань і частин окупантів зобов’язані щотижня доповідати по команді уточнені дані про наявність паспортів РФ у найманців з числа місцевих мешканців і членів їх сімей та інформацію про надання документів на отримання російського громадянства”, — додав він.
Повідомляється, що крім того, у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ введені додаткові умови набору на військову службу за контрактом. Зокрема, при оформленні контракту кандидати неодмінно повинні мати військовий квиток т. зв. “ДНР/ЛНР” та паспорт громадянина РФ.
Нагадаємо, з початку доби 28 серпня, за даними Міноборони, бойовики жодного разу не обстріляли українські позиції.