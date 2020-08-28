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Бойовики в ОРДЛО продовжують примусову паспортизацію населення - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. За даними розвідки, бойовики на окупованих територіях Донбасу продовжують примусову паспортизацію населення. Про це повідомив полковник Дмитро Гуцуляк із пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.

Бойовики в ОРДЛО продовжують примусову паспортизацію населення - розвідка

“За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації продовжують заходи з примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях”, — зазначив він.

За словами Гуцуляка, обов’язковою умовою проходження військової служби особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК окупантів передбачено наявність у них російського громадянства.

“З початку вересня цього року командири з’єднань і частин окупантів зобов’язані щотижня доповідати по команді уточнені дані про наявність паспортів РФ у найманців з числа місцевих мешканців і членів їх сімей та інформацію про надання документів на отримання російського громадянства”, — додав він.

Повідомляється, що крім того, у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ введені додаткові умови набору на військову службу за контрактом. Зокрема, при оформленні контракту кандидати неодмінно повинні мати військовий квиток т. зв. “ДНР/ЛНР” та паспорт громадянина РФ.

Нагадаємо, з початку доби 28 серпня, за даними Міноборони, бойовики жодного разу не обстріляли українські позиції.

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