Боевики в ОРДЛО продолжают принудительную паспортизацию населения - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. По данным разведки, боевики на оккупированных территориях Донбасса продолжают принудительную паспортизацию населения. Об этом сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк с пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации продолжают мероприятия по принудительной паспортизации населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - отметил он.
По словам Гуцуляка, обязательным условием прохождения военной службы личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупантов предусмотрено наличие у них российского гражданства.
"С начала сентября этого года командиры соединений и частей оккупантов обязаны еженедельно докладывать по команде уточненные данные о наличии паспортов РФ у наемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о предоставлении документов на получение российского гражданства", - добавил он.
Сообщается, что кроме того, в соединениях и частях российских оккупационных войск введены дополнительные условия набора на военную службу по контракту. В частности, при оформлении контракта кандидаты обязательно должны иметь военный билет т.н. "ДНР/ЛНР" и паспорт гражданина РФ.
Напомним, с начала суток 28 августа, по данным Минобороны, боевики ни разу не обстреляли украинские позиции.