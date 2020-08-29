ООС: бойовики від початку доби не порушували режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші захисники продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу ООС, передає УНН.
“28 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.
“Від початку поточної доби, 29 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано”, — додали у штабі.
“Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає”, — повідомили у пресцентрі ООС.
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У штабі нагадали, що сьогодні, 29 серпня, — День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Батьківщини.
“Нині день, коли кожен українець повинен подякувати полеглим захисникам за мир у наших домівках та виявити пошану, схиливши голову під час хвилини мовчання. Герої живі, поки жива пам’ять про них. Згадаємо серцем усіх, хто віддав своє життя за волю та незалежність України”, — резюмували військовослужбовці.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує зустріч лідерів “Нормандського саміту” після зустрічі радників.