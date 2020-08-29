ООС: боевики с начала суток не нарушали режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши защитники продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению. Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС, передает УНН.
“28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.
“С начала текущих суток, 29 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано”, — добавили в штабе.
“Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет”, — сообщили в пресс-центре ООС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведка: с начала перемирия небоевые потери боевиков составили 50 человек
В штабе напомнили, что сегодня, 29 августа, — День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Родины.
“Сегодня день, когда каждый украинец должен поблагодарить павших защитников за мир в наших домах и проявить уважение, склонив голову во время минуты молчания. Герои живы, пока жива память о них. Вспомним сердцем всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины”, — резюмировали военнослужащие.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает встреча лидеров “Нормандского саммита” после встречи советников.