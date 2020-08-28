Розвідка: з початку перемир'я небойові втрати бойовиків сягнули 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Від початку дії режиму припинення вогню на Донбасі, від 27 липня, небойові втрати бойовиків сягнули 21 особи померлими і 29 пораненими та травмованими. Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє пресцентр ООС, передає УНН.
"За даними розвідки Об’єднаних сил, підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі продовжують нести втрати особового складу. З моменту початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню від 27 липня ворожі підрозділи втратили 21 особу померлими і 29 пораненими та травмованими. Всі втрати небойові", - йдеться у повідомленні.
Серед них, як зазначається, - підриви на власних вибухових пристроях, самогубства, передозування наркотиками та алкоголем. Також продовжують мати місце нестатутні взаємовідносини, ДТП та самовільне залишення місця служби.
"Морально-психологічний стан у ворожих підрозділах вкрай низький. До цього додається суттєва неукомплектованість особовим складом. Цю проблему окупанти хочуть вирішити, використавши потенціал мирного населення чоловічої статі, та залучити їх до контрактної служби, але безуспішно", - додали у розвідці.
Також повідомляється, що агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдореспублік не викликала довіри у місцевих жителів і повністю провалилася.
"Тепер окупаційна влада вирішила провести осінній призов громадян на строкову службу і набрати десять тисяч новобранців. Така новина не отримали підтримки у мирних жителів окупованого Донбасу... Тому ідея набрати до своїх підрозділів аж десять тисяч строковиків під зривом", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики обладнують передові позиції та мінують територію.